Trump se decanta por Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal / Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo esperado por los mercados. "Me complace anunciar que nominaré a Kevin Warsh para el cargo de PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL", ha afirmado el mandatario en un 'post' de su red social 'Truth Social'. (Fuente: White House/Truth Social/WEF/Hoover Institution) Más información