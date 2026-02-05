El TJUE tumba la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de Puigdemont / Europa Press

El TJUE tumba la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves las decisiones del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exeurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers que obtuvieron un escaño europeo en la anterior legislatura con JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín. (Fuente: Europa Press / EBS / Junts)