Lucía Feijoo Viera

Al menos dos muertos y decenas de heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán

Al menos dos personas han muerto y cerca de 40 han resultado heridas al descarrilar este viernes un tranvía en Milán, que terminó empotrado contra un edificio y arrollando a varios peatones en las inmediaciones del centro de la ciudad. El accidente se produjo en torno a las 16.00, según los primeros datos difundidos por medios locales. Algunos heridos se encuentran en estado crítico y otros presentan lesiones leves. Los fallecidos son un hombre de 60 años y una persona sin hogar. Más información