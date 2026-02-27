Trump especula con una "adquisición amistosa" de Cuba: "Allí no hay dinero y no hay nada" / Europa Press

El presidente de Estados Unidos, ha especulado con la posibilidad de ejecutar una "adquisición amistosa" de Cuba, al estilo de lo que ha hecho en Venezuela, aunque esta vez con la presunta cooperación de las autoridades cubanas, con las que mantiene abierto, asegura, un canal de diálogo al respecto. "El Gobierno cubano está conversando con nosotros. Tienen muchos problemas. Allí no hay dinero y no hay nada. Pero están hablando con nosotros e igual hacemos una adquisición amistosa", ha comentado Trump, usando un término financiero por el que los propios responsables de una empresa facilitan que otra compañía la compre.