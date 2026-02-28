Secciones

Es noticia
Pisos protegidos Nou NazarethSuspensión licencias pisos turísticosApuñalada robo móvil AlicanteMacrodepósitos PuertoSubasta finca Julio IglesiasAlacant Street Food Market
instagramlinkedin
Israel evacúa a pacientes de hospitales tras su ataque a Irán

Israel evacúa a pacientes de hospitales tras su ataque a Irán

PI STUDIO

Israel evacúa a pacientes de hospitales tras su ataque a Irán

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Hospitales de todo Israel comenzaron a evacuar pacientes y a pasar a operaciones de emergencia tras el ataque contra Irán. El Centro Médico Hadassah de Jerusalén informó en un comunicado que el personal estaba evacuando a los pacientes y transfiriéndolos a áreas protegidas dentro del complejo médico.

TEMAS

Tracking Pixel Contents