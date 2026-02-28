Europa Press

Netanyahu confirma operación militar con EEUU para "eliminar la amenaza existencial" de Irán

Declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica. (Fuente: Benjamin Netanyahu) Más información