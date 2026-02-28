Netanyahu confirma operación militar con EEUU para "eliminar la amenaza existencial" de Irán
Declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica. (Fuente: Benjamin Netanyahu) Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO