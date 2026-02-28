Europa Press

Trump se dirige al pueblo iraní: "Tomad las riendas de vuestro destino"

Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha dirigido al pueblo iraní: "Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar", a la vez que ha afirmado: "A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura". (Fuente: Truth Social) Más información