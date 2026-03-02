Sara Fernández

Este es el momento en el que Irán derriba lo que dice ser un caza estadounidense F-15

El ejército iraní asegura que ha derribado este lunes un caza F-15 de Estados Unidos y que la aeronave cayó en Kuwait. El Ministerio de Defensa de Kuwait, por su parte, informa de que “varios” aviones de combate estadounidenses se han estrellado en el país, pero que no se han producido muertos. Por el momento, se desconocen las causas del accidente, pero se han distribuido vídeos en los que se observa a paracaidistas aterrizando en la zona y de humo. Más información