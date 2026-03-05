Kallas ve una "solidaridad clara" entre los 27 pese a que Merz no defendió a España ante Trump / Europa Press

Declaraciones de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha asegurado que hay una solidaridad "muy clara" entre los Veintisiete Estados miembro, incluso "si hay opiniones diferentes", después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, no defendiera a España ante las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reunión en la Casa Blanca del martes. (Fuente: Comisión Europea)