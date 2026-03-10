Trump espera "el gran cambio que pronto llegará a Cuba" / Europa Press

Trump espera "el gran cambio que pronto llegará a Cuba"

Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha afirmado que mientras logran una "transformación histórica" en Venezuela, también esperan con ansia "el gran cambio que pronto llegará a Cuba". "Cuba está al final del camino, muy al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen un mal régimen. Tal y como está ahora, se encuentra en sus últimos momentos", ha asegurado. (Fuente: The White House) Más información