Trump espera "el gran cambio que pronto llegará a Cuba" / Europa Press

Europa Press

Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha afirmado que mientras logran una "transformación histórica" en Venezuela, también esperan con ansia "el gran cambio que pronto llegará a Cuba". "Cuba está al final del camino, muy al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen un mal régimen. Tal y como está ahora, se encuentra en sus últimos momentos", ha asegurado. (Fuente: The White House) Más información

