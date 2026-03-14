Secciones

Es noticia
Carlos Baño detenidoBaño sale de ComisaríaMordisco profesorAgenda BarcalaSoterramiento víasTiroteo AlicanteHuelga médicos
instagramlinkedin
Guterres exige el fin de los bombardeos en el Líbano: "Este pueblo no eligió esta guerra"

Guterres exige el fin de los bombardeos en el Líbano: "Este pueblo no eligió esta guerra"

Javier Vendrell Camacho

Guterres exige el fin de los bombardeos en el Líbano: "Este pueblo no eligió esta guerra"

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents