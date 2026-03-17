Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul
El Gobierno talibán ha confirmado que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes por cuenta del bombardeo perpetrado por el Ejército paquistaní contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul, capital de Afganistán, donde los equipos de rescate continúan tratando de controlar el incendio derivado de la explosión. (Fuente: pm india/ebs/gobierno afganistán/gob pakistan) Más información