El Pentágono proclama que Trump ha logrado una "victoria histórica" en Irán
Declaraciones del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho "historia" con la "victoria militar" en la operación lanzada contra Irán y recalca que, tras el pacto alcanzado, Teherán dejará de ser una amenaza y renunciará a su programa nuclear ya que se retirará "todo material que no deban tener". (Fuente: U.S. Department of War) Más información
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama