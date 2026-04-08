Trump dice que trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones / Europa Press

Trump dice que trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que Washington trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones, en el marco de un eventual acuerdo cuando Estados Unidos e Irán han acordado una tregua de dos semanas y se reunirán en una cita facilitada por Pakistán a finales de esta semana. (Fuente: White House / Redes Sociales) Más información