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Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut

Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut

Javier Vendrell Camacho

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Javier Vendrell Camacho

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Los manifestantes se reunieron para mostrar su apoyo a Hezbolá y expresar su oposición al presidente Joseph Aoun y al primer ministro Nawaf Salam, así como contra las negociaciones entre el Líbano e Israel.

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