Europa Press

Robots ganan por primera vez a los humanos en la media maratón de Pekín

Imágenes de la media maratón en Pekín, donde los robots humanoides rebajaron este domingo en dos horas la marca del ganador del año pasado en la media maratón de Pekín. El equipo autónomo 'Qitian Dasheng' se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto. El récord mundial en esta distancia lo estableció el pasado 8 de marzo el ugandés Jacob Kiplimo en 57 minutos y 20 segundos. AVISO DE USO DE CONTENIDOS El material informativo, audiovisual y/o gráfico suministrado a través de CCTV+ está sujeto a condiciones de licencia. Dicho contenido no podrá ser utilizado, reproducido, distribuido más allá de un plazo máximo de 30 días desde su fecha de publicación.Transcurrido dicho plazo, los derechos de uso quedarán automáticamente extinguidos.