Sánchez resta importancia a que EEUU baraje suspender a España en la OTAN / Europa Press

Sánchez resta importancia a que EEUU baraje suspender a España en la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado este viernes importancia a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos y ha defendido que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump y reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica. (Fuente: EBS/CCTV+/EUROPA PRESS/WH/PENTÁGONO)