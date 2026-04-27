Lucía Feijoo Viera

La Casa Blanca culpa a los medios y los demócratas del ataque a Trump por impulsar la "violencia política"

La Casa Blanca acusó este lunes a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de demonizar continuamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y alimentar así la "violencia política" que motivó al hombre que intentó atentar contra el mandatario y su Gabinete el fin de semana en una cena de gala. "Este es el tercer intento de asesinato de gran envergadura contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos tan reiterados y graves contra su vida", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. "Si bien tenemos la dicha de contar con un presidente que no le teme a nada, no deberíamos vivir en un país donde un temor tan constante a la violencia política impregne nuestra sociedad día tras día", añadió en la que fue su última intervención ante la prensa antes de dar a luz al que será su segundo hijo. La portavoz aseguró que esta violencia política nace de los comentarios que vierten sobre el republicano la oposición y los medios de comunicación. Más información