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Los activistas de la Flotilla detenidos por Israel llegan a Estambul: "Hemos sido torturados"

Los activistas de la Flotilla detenidos por Israel llegan a Estambul: "Hemos sido torturados"

Los activistas de la Flotilla detenidos por Israel llegan a Estambul: "Hemos sido torturados" / Europa Press

Los activistas de la Flotilla detenidos por Israel llegan a Estambul: "Hemos sido torturados"

Europa Press

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Los activistas de la Flotilla detenidos esta semana por Israel en aguas internacionales ya están en Estambul. Ha sido este jueves por la tarde cuando han aterrizado en Turquía después de que fueran abordados y detenidos en sus barcos. En declaraciones a la prensa, algunos de los activistas han relatado que les han "torturado y golpeado", mientras que otros han prometido que volver a zarpar de nuevo para intentar "romper el asedio" a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. (Fuente: Global Summud Flotilla y IHH Humanitarian Relief Foundation)

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