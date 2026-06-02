Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida centros de deportación en exterior

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado este lunes un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios. Más información