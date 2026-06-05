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Sheinbaum derriba a una reportera tras chutar un balón en plena rueda de prensa

Sheinbaum derriba a una reportera tras chutar un balón en plena rueda de prensa

Lucía Feijoo Viera

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Sheinbaum derriba a una reportera tras chutar un balón en plena rueda de prensa

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Peculiar momento en el Palacio Nacional cuando un balonazo de la presidenta Claudia Sheinbaum propicia la estrepitosa caída de una reportera. El incidente ocurrió al finalizar la rueda de prensa de la mandataria. Sheinbaum lanzó varios balones de fútbol como regalo hacia la zona de prensa, pero al lanzar el primero, una reportera intentó atrapar el balón, sus tacones le jugaron una mala pasada y le cayó de frente contra el suelo. La presidenta acudió rápidamente a auxiliar a la comunicadora. Tras confirmar que el golpe no pasó de un susto y un raspón leve, la mandataria le entregó el balón en las manos.

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