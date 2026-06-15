Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit, condenado a 4 años de prisión por violación / Europa Press

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Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit, condenado a 4 años de prisión por violación

Europa Press

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos delitos de violación, según la sentencia del Tribunal de Oslo. Borg, de 29 años, llevaba en prisión preventiva desde el pasado mes de febrero y estaba acusado de hasta 40 delitos, entre ellos agresiones sexuales, tráfico de drogas y conducción temeraria. (Fuente: Europa Press, DPA, Casa Real Noruega)