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Pescadores captan el momento exacto de los terremotos que sacudieron Venezuela

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Lucía Feijoo Viera

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Pescadores captan el momento exacto de los terremotos que sacudieron Venezuela

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Pescadores frente a las costas del estado La Guaira captaron en video el momento exacto en que comenzaron ayer miércoles los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela. Las imágenes muestran la reacción de los trabajadores del mar y el inusual movimiento de las embarcaciones durante los primeros segundos del evento sísmico.

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