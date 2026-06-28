Javier Vendrell Camacho

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Rescatan a una familia al completo con vida en La Guaira, Venezuela

Jofran y su familia oyen cómo los rescatistas intentan llegar hasta ellos. Con sus móviles graban las horas que pasaron atrapados bajo los escombros en su vivienda...Dentro de la mala suerte tuvieron suerte. "Había espacio para respirar, un mueble sirvió de soporte al l techo del pequeño espacio", dice José Luis Galipolli, padre de Jofran. El niño de tres años y ambos padres fueron rescatados sanos y salvos.