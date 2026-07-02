Lucía Feijoo Viera

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La visita de Delcy Rodríguez a los rescatistas internacionales: "Venimos a darles las gracias"

Se cumple una semana desde que un doble sísmico de 7,2 y 7,5, simultáneamente, sacudió a Venezuela. La Guaira, fue la zona más afectada con un terremoto que por el momento deja cientos de víctimas y heridos. Desde el momento del suceso, Venezuela ha recibido apoyo de 30 países, incluyendo 1.000 toneladas métricas de suministros, más de 3.600 trabajadores de rescate y 118 perros de búsqueda y rescate, tal y como reportan las autoridades. En medio de esta situación tan devastadora para el país, la ayuda está siendo crucial. Delcy Rodríguez ha querido tomarse su tiempo para hablar con algunos de ellos y agradecerles su gran labor por el pueblo venezolano.