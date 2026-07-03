Lucía Feijoo Viera

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Así se iluminó el Cristo Redentor en homenaje a las víctimas de Venezuela

El Cristo Redentor de Río de Janeiro, símbolo mundial de fraternidad y la imagen más representativa de Brasil, se ha iluminado de noche con una proyección especial en memoria de las víctimas de los terremotos que sacudieron fuertemente Venezuela el 24 de junio. En la imagen iluminada también se pide donaciones en el marco de una campaña de la Iglesia católica de Brasil para recolectar fondos destinados a los afectados. La imagen de la bandera del país caribeño cubre el monumento de 38 metros de altura, que se encuentra sobre el cerro del Corcovado en el Parque Nacional de Tijuca, considerado uno de los bosques tropicales urbanos más grandes del mundo.