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Trump dice que detendrá comercio con España y el Gobierno responde que la relación es con la UE

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Europa Press

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Trump dice que detendrá comercio con España y el Gobierno responde que la relación es con la UE

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El Gobierno ha respondido señalando que la relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y por tanto no puede singularizarse con ningún estado miembro. 

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