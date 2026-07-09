Donald Trump elogia a España horas después de amenazar con romper las relaciones comerciales / Europa Press

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Donald Trump elogia a España horas después de amenazar con romper las relaciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido que España "se ha redimido por completo" tras haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, algo que el magnate republicano ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español tildándolo de "causa perdida" y de "aliado terrible" de la Alianza. (Fuente: rapid response /otan/lamoncloa)