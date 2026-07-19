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Ucrania responde tras uno de los mayores ataques rusos desde el inicio de la guerra en Kiev

Al menos una persona ha fallecido y 16 más han resultado heridas durante uno de los mayores ataques rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, desde el comienzo de la guerra contra Rusia; un asalto aéreo que ha comprendido más de 40 misiles y más de 120 drones que han causado importantes daños en varios edificios residenciales e incendios que han obligado a movilizar a los servicios de emergencias en distintos puntos de la capital ucraniana. Tras el ataque ruso, el Ejército de Ucrania ha anunciado respuestas contra petroleros de la "flota fantasma" rusa en el mar Negro y depósitos de petróleo en el sur de Rusia. (Fuente: Volodymyr Zelenskyy/Service Ssu)