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Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina por los insultos de Milei a Lula da Silva

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, ha sido llamado a consultas por su Gobierno tras los insultos que dedicó este pasado sábado el presidente argentino, Javier Milei, a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, y al juez del Supremo Alexandre De Moraes, durante un discurso en Sao Paulo en la ceremonia de nombramiento del derechista Flávio Bolsonaro como candidato presidencial. (Fuente: Europa Press / Télam / GPM / EBS)