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Detenido el atacante que ha apuñalado a tres mujeres en París
La policía francesa ha detenido a un hombre después de que atacara con cuchillos a tres mujeres en un concurrido cruce de París, según ha declarado el ministro del Interior, Laurent Nunez. Varias personas lo inmovilizaron en el suelo y un agente de policía fuera de servicio lo detuvo. En el incidente, el hombre atacó a las tres mujeres de 19, 24 y 36 años con dos cuchillos de cocina, hiriendo de gravedad a dos de ellas. Nunez confirmó que el hombre ha sido detenido por un agente de policía que se encontraba fuera de servicio. Se desconoce el motivo del ataque. Más información
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