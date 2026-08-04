Bruselas desvincula la regularización de migrantes de la crisis de Ceuta / Europa Press

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Bruselas desvincula la regularización de migrantes de la crisis de Ceuta

Declaraciones del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien ha asegurado este martes que la Comisión Europea no aprecia un "nexo directo" entre la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno español y la crisis migratoria registrada la pasada semana en Ceuta, aunque ha advertido de que este tipo de medidas envían una "mala señal" al resto de la Unión Europea.