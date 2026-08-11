Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas colombianos se vuelcan con su país tras el terremoto / Europa Press

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Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas colombianos se vuelcan con su país tras el terremoto

Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país y dejó un balance provisional de más de un centenar de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas afectadas. En medio de la conmoción, las redes sociales se han convertido en un gran altavoz de solidaridad, y algunos de los artistas colombianos más conocidos del mundo no han tardado en reaccionar públicamente para enviar mensajes de apoyo y pedir ayuda para los damnificados.