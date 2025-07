El velero que encalló en la tarde de ayer en la costa de rocas del Primer Muntanyar de Xàbia ha amanecido de una pieza tras una noche de inclemente temporal. El fuerte oleaje no lo ha desarbolado totalmente. No se observan grandes daños en su casco. Es un velero de impresión (unos 15 metros de eslora). Estaba fondeado en el Tangó. No había nadie a bordo. El temporal rompió el amarre y el barco, a la deriva, acabó embarrancado en el Primer Muntanyar.