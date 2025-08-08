Segundo día de "bous al carrer" en Calp y llegaron las primeras cogidas, aparatosas, sí, pero ninguna grave. Una vaquilla embistió a un joven cuando este intentaba entrar en la ratera. Mientras, otra vaquilla, colorada y bizca (un cuerno más alto que el otro), se ensañó con un aficionado de mediana edad. Arremetió contra él cuando estaba subido en el banco. Lo tiró al suelo y embistió y pisoteó. Cuando se puso en pie, muy aturdido, e intentó refugiarse en la ratera, la vaquilla volvió a arremeter contra él. Los lances fueron aparatosos, pero los aficionados no sufrieron heridas graves. Los servicios sanitarios atendieron a un joven que se fracturó un pie y a otros dos aficionados por golpes en la cabeza.