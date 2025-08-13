Agilidad, elasticidad e instinto. Este "espontáneo" se ha convertido en la sensación de este año de los "bous al carrer" de Calp. Esquiva a la vaquilla y al toro con una facilidad sorprendente. El público (a estos festejos asiste una multitud) pasa de la congoja al absoluto asombro. Ovacionan y aplauden. "Es un talento innato", se escuchaba en la sesión de anoche de los "bous al carrer". No tiene la técnica de los recortadores, pero al público le maravilla su arrojo. Preocupa, eso sí, que se envalentone y menosprecie el peligro.