Alfons Padilla

Protesta contra la retirada de las prefabricadas en Calp: "Nos abocan otra vez a la masificación" (vídeo)

Retirar las aulas prefabricadas ahora, a mitad de curso, significa "abocarnos otra vez a la masificación". Los alumnos han realizado hoy la primera de las protestas previstas para convencer a la conselleria de Educación de que mantenga hasta junio unos barracones (diez) que son imprescindibles para el normal funcionamiento del IES Ifach, un instituto concebido para 500 alumnos y en el que ahora están estudiando 1.051. "Está previsto que la empresa se las lleve el día 15. Ese día también haremos una sentada pacífica. Deben darse cuenta del perjuicio que es dejarnos ahora sin unas aulas que son necesarias", ha indicado Joan Serra, presidente del Sindicat d'Estudiants del instituto Ifach de Calp.