La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad / Europa Press

Declaraciones de la lotera de la Administración de Lotería número uno 'El Fortí' de Moraira, Mila Caselles, quien ha explicado que la noticia del cuarto premio de la Lotería de Navidad la ha recibido "con mucha alegría" mientras estaba en casa, tras lo que ha llamado a sus compañeros y a sus hermanos para celebrar el premio en el establecimiento lotero. Y ha concretado que, aunque "principalmente" el premio ha ido a parar a la banda de música de Teulada, también se han beneficiado clientes de otros puntos de España como Madrid o León y que en ventanilla también se ha vendido el número, por lo que está "muy repartido".