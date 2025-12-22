Un cuarto premio en Moraira deja 16 millones en la banda de música de Teulada / Europa Press

Declaraciones de los músicos de la agrupación musical de Teulada (Alicante) que han sido premiados con el cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 25.508, dotado con 200.000 euros a la serie, y ha dejado 16 millones de euros en la banda. Héctor, presidente de esta agrupación que tiene 52 años de historia, y quien, además, ha apuntado que sus integrantes están "en una nube". "Nunca ha pasado que tocara tan gran premio", ha señalado el músico, después de que los miembros de esta banda se hayan echado a las calles con sus instrumentos para celebrar el galardón a las puertas de la Administración de Lotería número uno 'El Fortí' de Moraira, que en total ha vendido 105,9 series de este número, es decir, 21.180.000 euros. Asimismo, Héctor ha reconocido que está muy "contento" de que este premio haya agraciado a "mucha gente afín a la banda" y que, de esta manera, las personas a las que les ha sonreído la suerte puedan disponer de 20.000 euros por décimo, "que es mucho dinero".