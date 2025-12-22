Emoción entre los agraciados con el cuarto premio de la Lotería de Navidad de Moraira / Europa Press

Declaraciones de Sonia, una de las agraciadas con el cuarto premio que se ha repartido en la administración 'El Fortí' de Moraira (Alicante) quien se ha mostrado visiblemente emocionada tras recibir la noticia del premio. Ha asegurado que iba a hacer una Euromillón y en ese momento se ha enterado de que el número que llevaba, el de la banda, también estaba agraciado con 20.000 euros. "Nunca me había tocado nada", ha señalado, al tiempo que ha indicado que va a celebrar el premio estas fiestas con la familia. En la misma línea, una pareja premiada con el 25.508 ha celebrado el premio y se ha mostrado incrédula con la noticia. "Mañana iremos al banco, lo ingresaremos y luego poco a poco veremos lo que hacemos", ha apuntado.