El incendio de una vivienda en Xàbia deja dos muertos y 40 desalojados / Europa Press

Imágenes de la vivienda de un edificio en el municipio alicantino de Xàbia tras el incendio de ayer dónde ha dejado dos fallecidos y 40 personas evacuadas. Desde ayer está interviniendo la Policía Local de Xàbia, la Guardia Civil y el equipo de Criminalística de la Guardia Civil y un equipo de apoyo básico para los afectados de la Cruz Roja. Además, se ha guardado este viernes un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de la localidad en recuerdo de las dos víctimas mortales. Más información