El policía de Xàbia que salvó vidas en el incendio de una vivienda del municipio

Declaraciones del agente 64 de la Policía Local de Xàbia, que explicaba que ayer pudo salvar la vida de siete personas en el incendio de una vivienda en la localidad alicantina de Xàbia dónde perdieron la vida dos personas y dejó 40 personas evacuadas del edificio: "No podía estar parado". El policía ha detallado que gracias a la grúa de un pintor pudo acceder a la cuarta planta, donde había una pareja "muy asustada", para rescatar a estos vecinos del balcón, y ha indicado que mientras revisaba el domicilio escuchó a una mujer que pedía ayuda y, tras abrir la puerta, salió a un pasillo. Más información