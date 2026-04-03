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Sobrecogedor y multitudinario Via Crucis en Xàbia (vídeo)

Sobrecogedor y multitudinario Via Crucis en Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

Sobrecogedor y multitudinario Via Crucis en Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

Xàbia
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Está todo medido. La Dolorosa y el Nazareno han entrado, llevados en andas por los jóvenes costaleros, por ese portico con traza clásica del Calvari de Xàbia. Y, en ese momento, sale el sol. El mar adquiere una tonalidad fuertemente dorada. Es, por decirlo de alguna manera, la "madrugá" (la "matinada", sería más propio) xabiera. El Via Crucis es sobrecogedor. Y multitudinario. Cientos de vecinos y vecinas han acompañado a los dos pasos, el del Nazareno y el de la Mare de Déu, en la subida al Calvari.

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