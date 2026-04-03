Alfons Padilla

El sonido de la Semana Santa en Xàbia: tembletea la matraca

Callan las campanas. No se escucha su armónico tañido. Pero del cielo, de lo alto de la torre de la iglesia de Xàbia, llega otra música. Percusión aérea. Retiembla la matraca. Es una tradición antiquísima que se recuperó el pasado año. En el libro o consueta del sacristán de la iglesia gótica de Sant Bertomeu hay una referencia datada en 1769 a la "batzola", matraca o carraca. Por tanto, ese estrépito es historia de la Semana Santa de Xàbia. Las campanas enmudecen desde el Jueves Santo hasta la Gloria de la Vigilia Pascual. Tabletea la matraca. Cristóbal Sendra sube al campanario y tira de la cuerda que hace sonar la carraca del duelo.