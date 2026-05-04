Las llamas, de coche en coche: se prende fuego un vehículo y el incendio salta y daña a otros tres en Dénia / Alfons Padilla

Las llamas, de coche en coche: se prende fuego un vehículo y el incendio salta y daña a otros tres en Dénia

Un coche totalmente calcinado y otros tres afectados y con importantes daños. Y suerte. Un coche ha empezado a arder esta mañana, sobre las 9.46 horas, en el aparcamiento en batería del Camí de Sant Joan de Dénia. Las llamas han saltado a otros vehículos aparcados junto a éste. En seguida han llegado la Policía Local y los bomberos, que han logrado sofocar las llamas antes de que saltaran todavía a más vehículos. El susto ha sido de aúpa. En Xàbia un incendio parecido arrasó todos los coches que estaban estacionados en un aparcamiento.