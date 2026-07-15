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127 rorcuales avistados frente a las costas de la Marina Alta

127 rorcuales avistados frente a las costas de la Marina Alta

127 rorcuales avistados frente a las costas de la Marina Alta / Europa Press

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127 rorcuales avistados frente a las costas de la Marina Alta

Europa Press

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Imágenes de los rorcuales que han sido avistados en las aguas de la comarca alicantina de la Marina Alta. Es una campaña de investigación llevada a cabo por el equipo ICTA-IGIC de la Universitat Politècnica de València (UPV) que sirve para conocer mejor la población de rorcual común, su movimiento migratorio y comportamiento. El rorcual común es el segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul. (Fuente: Imágenes Cedidas) Más información

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