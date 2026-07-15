127 rorcuales avistados frente a las costas de la Marina Alta / Europa Press

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127 rorcuales avistados frente a las costas de la Marina Alta

Imágenes de los rorcuales que han sido avistados en las aguas de la comarca alicantina de la Marina Alta. Es una campaña de investigación llevada a cabo por el equipo ICTA-IGIC de la Universitat Politècnica de València (UPV) que sirve para conocer mejor la población de rorcual común, su movimiento migratorio y comportamiento. El rorcual común es el segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul. (Fuente: Imágenes Cedidas) Más información