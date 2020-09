El expresident de la Generalitat, Quim Torra, se reúne con la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y la exconsellera, Dolors Bassa en el Palau de Pedralbes. Torra ha defendido que el independentismo no se rendirá hasta conseguir la república catalana: "Aquí no se rinde nadie, aquí no se detiene nadie, seguiremos hasta la libertad de Cataluña".