La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que su Gobierno "no está en rebeldía" y "cumplirá" la orden ministerial de confinamiento. No obstante, ha insistido en que la CAM irá a los tribunales "para defender los intereses de todos los madrileños". "Esta comunidad no está en rebeldía y cumplirá las ordenes, pero iremos a los tribunales para defender intereses legítimos de los madrileños", ha dicho durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.