Las nuevas limitaciones impedirán entrar o salir del municipio sin causa justificada. Aunque dentro de él, se podrá andar entre barrios y áreas sanitarias. Cerrados los parques infantiles, pero no los jardines y otras zonas de ocio al aire libre. Seguirán abiertos los centros deportivos y las tiendas, pero con aforo del 50%. 50% también en bares y restaurantes, donde no habrá servicio en barra y echarán el cierre a las 23 horas. Además, no se podrán reunir más de seis personas. Estas medidas afectarán a la ciudad de Madrid y a otras nueve ciudades madrileñas: Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Torrejón, Alcalá de Henares y Alcobendas. Por lo que si las restricciones duran quince días, mejor no hacer planes para el puente del 12 de octubre.