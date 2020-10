El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa la evolución de los datos de la pandemia de coronavirus, con 3.715 nuevos contagios y 182 fallecidos en las últimas 24 horas, aunque “hemos detectado que hay retrasos en los datos de algunas comunidades autónomas”. La evolución de la epidemia no ha variado y es ascendente a nivel nacional. Hay comunidades con una evolución muy buena, con tendencias claramente descendentes, pero hay otras que están en fase de una evolución ascendente, alguna de ellas con un peso importante en el total nacional por su volumen de población. La incidencia acumulada en los últimos 14 días en España es de 274 casos por 100.000 habitantes. La letalidad sigue manteniéndose en niveles muy bajos, por debajo del 1%, lo que implica que la situación no sea la misma que en los meses de marzo y abril. El esfuerzo diagnóstico sigue siendo muy importante, si bien “las positividades que estamos detectando son altas”, por lo que “la situación no es la deseable y eso tenemos que asumirlo todos”. La ocupación de las UCI es ligeramente superior al 18% y “en la Comunidad de Madrid la ocupación de camas UCI está por encima del 42%”. En este punto, Simón ha querido hacer un inciso en los datos y dar las gracias a la comunidad educativa: profesores, padres, alumnos, porque hasta ahora “el impacto de la vuelta al colegio está siendo muy limitado”. Por otro lado, el director del CCAES ha querido hacer una reflexión específica de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España: “Es la comunidad autónoma con mayor incidencia, con mayor ocupación hospitalaria y de camas UCI y con una gran presión sobre la Atención Primaria”. Simón ha pedido a la población de Madrid que siga las recomendaciones sanitarias.